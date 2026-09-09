Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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09.09.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zum Vortag unverändert notierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt im SAU-Handel bei 26,08 SAR.
Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 26,08 SAR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 26,20 SAR. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,02 SAR. Bei 26,06 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Bisher wurden heute 3'215'804 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 SAR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 11,66 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,36 SAR, nach 1,33 SAR im Jahr 2025. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 521.80 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).
Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,93 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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