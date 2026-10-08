Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,80 SAR abwärts. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,76 SAR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,84 SAR. Zuletzt wechselten 287'126 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,96 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 8,37 Prozent zulegen. Am 05.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,73 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 521.80 Mrd. SAR gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,91 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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