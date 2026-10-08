Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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08.10.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) legt am Donnerstagmittag zu
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte zuletzt im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR.
Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR. Bei 26,04 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,84 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Bisher wurden heute 8'117'842 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 8,04 Prozent Luft nach oben. Am 05.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 10,01 Prozent wieder erreichen.
Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 SAR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521.80 Mrd. SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR in den Büchern standen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,91 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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