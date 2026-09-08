Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SAU bei 25,94 SAR. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,98 SAR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,92 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,96 SAR. Bisher wurden via SAU 229'760 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Gewinne von 7,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 SAR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 12,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 SAR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 521.80 Mrd. SAR gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,93 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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