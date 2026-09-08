Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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08.09.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte zuletzt im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,06 SAR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 26,06 SAR zu. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,20 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,96 SAR. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'360'627 Stück gehandelt.
Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,29 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 13,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 521.80 Mrd. SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,93 SAR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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