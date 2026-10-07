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07.10.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Mit einem Kurs von 25,80 SAR zeigte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel zuletzt kaum verändert.

Aramco
25.84 SAR 0.16%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 25,80 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,84 SAR. Die Abwärtsbewegung der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging bis auf 25,76 SAR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,80 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309'029 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 10,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Umsatz von 407.14 Mrd. SAR eingefahren.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,90 SAR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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