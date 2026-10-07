Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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07.10.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger schicken Aramco (Saudi Aramco) am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SAU-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 25,72 SAR. Bei 25,72 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,80 SAR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2'138'318 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,96 SAR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2026 erreicht. Gewinne von 8,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,29 SAR erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,37 SAR. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 521.80 Mrd. SAR umgesetzt, gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum.
Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 09.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,90 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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