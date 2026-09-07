Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) reagiert am Montagvormittag positiv

Um 09:28 Uhr stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,08 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,08 SAR an. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,00 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 404'481 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,96 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 6,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Am 04.08.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,93 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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