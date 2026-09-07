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07.09.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagmittag ohne grosse Veränderung

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Montagmittag ohne grosse Veränderung

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SAU-Handel nahezu unverändert bei 26,02 SAR.

Aramco
26.00 SAR 0.00%
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Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 26,02 SAR. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,10 SAR zu. In der Spitze büsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,98 SAR ein. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 26,00 SAR. Zuletzt wurden via SAU 2'978'268 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 7,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 12,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,37 SAR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 521.80 Mrd. SAR umgesetzt, gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,93 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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