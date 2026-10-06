Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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06.10.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie legte zuletzt in der SAU-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,82 SAR zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 25,82 SAR zu. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 26,00 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SAU-Handel startete das Papier bei 25,78 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'854'383 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Gewinne von 8,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,80 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521.80 Mrd. SAR, während im Vorjahreszeitraum 407.14 Mrd. SAR ausgewiesen worden waren.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,90 SAR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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