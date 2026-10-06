Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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06.10.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) reagiert am Dienstagmittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 25,82 SAR.
Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SAU-Handel um 1,0 Prozent auf 25,82 SAR. Bei 26,00 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,78 SAR. Zuletzt wurden via SAU 9'645'644 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,29 Prozent Plus fehlen der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,29 SAR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 9,80 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,33 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,37 SAR. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 SAR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aramco (Saudi Aramco) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 521.80 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 09.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,90 SAR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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