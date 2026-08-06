Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 26,74 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,78 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 26,66 SAR. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,74 SAR. Bisher wurden heute 385'247 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,96 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 4,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 23,04 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 13,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Am 10.05.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 SAR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 467.24 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.08.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,97 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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