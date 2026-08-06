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06.08.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag in Rot

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag in Rot

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 26,64 SAR abwärts.

Aramco
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Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 26,64 SAR abwärts. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,58 SAR nach. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,74 SAR. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'023'680 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,95 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,33 SAR je Wertpapier. Am 10.05.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 407.14 Mrd. SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 467.24 Mrd. SAR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,97 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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