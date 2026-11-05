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05.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte zuletzt im SAU-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 26,14 SAR.
Um 09:28 Uhr rutschte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in der SAU-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,14 SAR ab. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,02 SAR ab. Bei 26,12 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Bisher wurden heute 1'846'051 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.
Bei 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 SAR. Dieser Wert wurde am 05.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 12,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,33 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,37 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 418.16 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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