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05.11.2026 12:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie verlor zuletzt in der SAU-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,08 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 26,08 SAR. Die Abwärtsbewegung der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging bis auf 26,02 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,12 SAR. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 4'976'562 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,96 SAR) erklomm das Papier am 20.05.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 6,72 Prozent niedriger. Am 05.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,29 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 11,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR aus. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 418.16 Mrd. SAR umsetzen können.
Am 08.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.11.2027 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,96 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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