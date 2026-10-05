Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) behauptet sich am Montagvormittag

Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,42 SAR. Bei 25,46 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 25,30 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,30 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 609'929 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 SAR. Dieser Wert wurde am 05.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 8,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 521.80 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407.14 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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