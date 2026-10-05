Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’693 0.2%  SPI 19’453 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’198 -0.1%  Euro 0.9288 -0.4%  EStoxx50 6’232 -0.1%  Gold 4’162 0.5%  Bitcoin 71’515 -0.2%  Dollar 0.8288 0.0%  Öl 101.3 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Inditex-Aktie schwächelt: Zara löst mit Halloween-Kostüm heftige Kritik aus
Suche...

Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) behauptet sich am Montagvormittag

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) behauptet sich am Montagvormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SAU-Handel nahezu unverändert bei 25,42 SAR.

Aramco
25.44 SAR 0.08%
Kaufen Verkaufen

Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 25,42 SAR. Bei 25,46 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 25,30 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,30 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 609'929 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,29 SAR. Dieser Wert wurde am 05.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 8,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,33 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,37 SAR belaufen. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 521.80 Mrd. SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 407.14 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Saudi Aramco-Aktie stabil: Konzern verdient kräftig an gestiegenen Ölpreisen

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt


Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?