Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 25,56 SAR zu. In der Spitze legte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,58 SAR zu. Bei 25,30 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SAU-Handel wechselten bis jetzt 4'399'900 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 05.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 9,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 SAR aus. Am 04.08.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521.80 Mrd. SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR in den Büchern standen.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,90 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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