|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) behauptet sich am Vormittag
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt im SAU-Handel bei 26,10 SAR.
Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 26,10 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,24 SAR aus. Die Abwärtsbewegung der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging bis auf 25,90 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,08 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 3'456'667 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 7,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Abschläge von 10,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 407.14 Mrd. SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 präsentieren. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,95 SAR fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
|
12:29
|Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) behauptet sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
07:59
|Saudi Aramco: Ölkonzern erhöht Gewinn trotz Angriffen im Irankrieg (Spiegel Online)
|
02.11.26
|Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Aramco-Aktie: Feuer an Zentrale nach mutmasslichem Angriff (AWP)
Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow und NASDAQ uneinheitlich -- SMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.