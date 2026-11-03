Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) behauptet sich am Vormittag

Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 26,10 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,24 SAR aus. Die Abwärtsbewegung der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging bis auf 25,90 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,08 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 3'456'667 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 7,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Abschläge von 10,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,33 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,37 SAR. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 407.14 Mrd. SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 präsentieren. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,95 SAR fest.

Redaktion finanzen.ch

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