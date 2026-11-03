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03.11.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit stabiler Tendenz

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Dienstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich zuletzt im SAU-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,10 SAR an der Tafel.

Aramco
26.22 SAR 0.23%
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Zum Vortag unverändert notierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 12:28 Uhr im SAU-Handel bei 26,10 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,24 SAR zu. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,90 SAR. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,08 SAR. Bisher wurden via SAU 6'796'229 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 6,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,29 SAR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 10,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,33 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,37 SAR aus. Aramco (Saudi Aramco) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,16 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 08.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,95 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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