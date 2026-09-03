Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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03.09.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagvormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,98 SAR.
Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,98 SAR. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,90 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,02 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'583'195 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Abschläge von 11,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Aramco (Saudi Aramco)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,33 SAR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,37 SAR aus. Am 04.08.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,50 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,93 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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