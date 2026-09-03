Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 26,06 SAR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 26,08 SAR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,02 SAR. Zuletzt wurden via SAU 3'934'332 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,96 SAR erreichte der Titel am 20.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 SAR am 11.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,37 SAR. Am 04.08.2026 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 SAR, nach 0,35 SAR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 521.80 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 28,16 Prozent gesteigert.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,93 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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