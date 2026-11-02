Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 09:28 Uhr im SAU-Handel bei 25,92 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,10 SAR zu. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sank bis auf 25,88 SAR. Bei 25,92 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 2'243'316 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2026 auf bis zu 27,96 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,29 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Am 04.08.2026 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 SAR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 521.80 Mrd. SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 407.14 Mrd. SAR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie in Höhe von 1,95 SAR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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