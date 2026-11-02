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02.11.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,06 SAR zu.

Aramco
26.10 SAR 0.69%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,06 SAR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sogar auf 26,10 SAR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,92 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'457'680 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 7,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 11,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,37 SAR ausgeschüttet werden. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 SAR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 521.80 Mrd. SAR, während im Vorjahreszeitraum 407.14 Mrd. SAR ausgewiesen worden waren.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 09.11.2027.

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 SAR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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