Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 26,18 SAR. Zwischenzeitlich stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sogar auf 26,20 SAR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,10 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,20 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 554'324 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 6,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 13,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,37 SAR, nach 1,33 SAR im Jahr 2025. Am 04.08.2026 äusserte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 521.80 Mrd. SAR umgesetzt, gegenüber 407.14 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,93 SAR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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