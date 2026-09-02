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Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13

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02.09.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag mit Verlusten

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,04 SAR ab.

Aramco
26.02 SAR -0.61%
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Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 26,04 SAR abwärts. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,02 SAR. Die SAU-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,20 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 4'134'613 Aktien.

Bei einem Wert von 27,96 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2026). Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 6,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,52 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,35 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 521.80 Mrd. SAR – das entspricht einem Zuwachs von 28,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2026 1,93 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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