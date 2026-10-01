Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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01.10.2026 09:29:00
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 25,26 SAR.
Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SAU-Handel um 0,2 Prozent auf 25,26 SAR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 25,30 SAR. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,20 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 365'583 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2026 bei 27,96 SAR. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 10,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2026 bei 23,29 SAR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,36 SAR. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,50 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,35 SAR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,90 SAR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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