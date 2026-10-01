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01.10.2026 12:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verliert am Donnerstagmittag

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verliert am Donnerstagmittag

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging im SAU-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 25,18 SAR.

Aramco
25.28 SAR 0.24%
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Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SAU-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,18 SAR. In der Spitze büsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,12 SAR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,20 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 5'223'709 Aktien.

Am 20.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,96 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,04 Prozent Plus fehlen der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2026 (23,29 SAR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,51 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,36 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,33 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 03.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 09.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,90 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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