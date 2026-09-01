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01.09.2026 09:29:00

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag gesucht

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag gesucht

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,5 Prozent auf 26,20 SAR.

Aramco
26.14 SAR 0.31%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,20 SAR zu. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,22 SAR an. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 26,12 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 334'740 Stück.

Bei 27,96 SAR markierte der Titel am 20.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,37 SAR. Am 04.08.2026 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,35 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,16 Prozent auf 521.80 Mrd. SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 03.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,93 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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