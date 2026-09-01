Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag nahezu unverändert

Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,04 SAR. Bei 26,28 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bisher bei 26,02 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,12 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'346'360 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 20.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 27,96 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,52 Prozent.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2025 mit 1,33 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,37 SAR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 04.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,50 SAR gegenüber 0,35 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 521.80 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 407.14 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 09.11.2027.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,93 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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