Aramco-Aktie: Aramco verdoppelt Gewinn in Jahr 2021 - Huthi-Rebellen greifen Aramco-Anlage an

Der Nettogewinn von Aramco stieg im Vergleich zum Vorjahr um 124 Prozent auf 110 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte.

Im Jahr 2020 waren die Konzerngewinne wegen der Corona-Pandemie auf 49 Milliarden Dollar abgestürzt. Das jetzt vorgelegte Konzernergebnis lag aber sogar über dem Niveau aus den Zeiten vor der Pandemie.

"Unsere starken Ergebnisse sind ein Beweis für unsere finanzielle Disziplin, unsere Flexibilität bei sich verändernden Marktbedingungen und unsere konsequente Ausrichtung auf unsere langfristige Wachstumsstrategie", erklärte Aramco-Präsident Amin Nasser. Obwohl sich die wirtschaftlichen Bedingungen "erheblich verbessert" hätten, seien die Aussichten jedoch "aufgrund verschiedener makroökonomischer und geopolitischer Faktoren" weiterhin unsicher.

Nach einem kräftigen wirtschaftlichen Aufschwung im vergangenen Jahr hatten sich die Ölpreise von ihren Tiefstständen im Jahr 2020 erholt. In diesem Jahr sind sie angesichts des Einmarschs Russlands in der Ukraine bereits auf eine Höhe gestiegen, die seit 2014 nicht erreicht worden war.

Huthi-Rebellen greifen Aramco-Anlage an

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben am Samstag nach Angaben der von Riad angeführten Militärkoalition eine Anlage des saudiarabischen Öl-Konzerns Aramco angegriffen. Ziel der Attacke sei eine von Aramco betriebene Einrichtung in Dschisan im Süden Saudi-Arabiens gewesen, teilte die Koalition nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur SPA mit. Zudem hätten die jemenitischen Rebellen eine Entsalzungsanlage in Al-Schakeek angegriffen.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen.

In dem Konflikt wurden nach Uno-Angaben bereits rund 380'000 Menschen getötet, Millionen weitere mussten flüchten. Die Uno stuft die Lage im Jemen als grösste humanitäre Katastrophe weltweit ein.

Riad (awp/sda/afp)