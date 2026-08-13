Aramark stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aramark hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.33 Prozent auf 5.06 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch