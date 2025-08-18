Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’072 0.0%  SPI 16’771 0.0%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’315 -0.2%  Euro 0.9417 -0.3%  EStoxx50 5’435 -0.3%  Gold 3’331 -0.2%  Bitcoin 94’175 -0.6%  Dollar 0.8074 0.1%  Öl 66.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novo Nordisk129508879Zurich Insurance1107539
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neues Patent: Realisiert Tesla den lange versprochenen Roadster nun doch?
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2025 23:52:55

Aramark Reprices $730 Mln Term Loan, Cutting Interest Rate To Save On Annual Costs

Aramark
32.06 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Aramark (ARMK) has completed a favorable repricing of its $730 million 2028 Term Loan B, reducing the interest rate to SOFR plus 175 basis points, a 25 basis point decrease.

The move is expected to lower annual interest expenses without changing the company's debt, maturities, or covenants.

CFO James Tarangelo said the oversubscribed repricing highlights market confidence in Aramark's financial strength and future opportunities, adding that the savings provide greater flexibility to create shareholder value.

ARMK currently trades at $39.53 or 0.25% lower on the NYSE.

Analysen zu Aramark

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio