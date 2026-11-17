Aramark liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aramark die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.29 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.05 Milliarden USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1.62 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramark 1.22 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.56 Prozent auf 20.09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch