ARAM Group Company PJSC Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 AED vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ARAM Group Company PJSC Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 AED in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.4 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.0 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch