ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 65.37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26.88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 22.28 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch