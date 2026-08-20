Arad legte Quartalsergebnis vor

Arad präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1.32 ILS wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arad in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 327.0 Millionen ILS im Vergleich zu 396.2 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch