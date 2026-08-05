Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.04 SAR. Im letzten Jahr hatte Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer einen Gewinn von -0.370 SAR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 421.7 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 11.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer 478.2 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch