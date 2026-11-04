Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Arabian Shield Cooperative Insurance Company Bearer hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.26 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.120 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 71.95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 140.5 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 500.7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch