Arabian Mills for Food Products Company Regsistered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Arabian Mills for Food Products Company Regsistered hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.26 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.22 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.09 Prozent auf 251.6 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch