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27.10.2026 06:37:00
Arabian Internet and Communications Services Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Arabian Internet and Communications Services Company Registered präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 1.74 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arabian Internet and Communications Services Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1.75 SAR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Arabian Internet and Communications Services Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3.39 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 9.57 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.76 SAR sowie einem Umsatz von 3.30 Milliarden SAR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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