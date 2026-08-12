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12.08.2026 06:37:00
Arabian Drilling Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Arabian Drilling Company Registered hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.35 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Arabian Drilling Company Registered ein EPS von 0.080 SAR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11.34 Prozent auf 764.7 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 862.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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