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12.08.2026 06:37:00
Arabian Contracting Services Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Arabian Contracting Services Company Registered gab am 09.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Arabian Contracting Services Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.74 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.850 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Arabian Contracting Services Company Registered 263.9 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 430.3 Millionen SAR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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