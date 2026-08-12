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12.08.2026 06:37:00
Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.36 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Registered 0.620 SAR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 463.8 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331.9 Millionen SAR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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