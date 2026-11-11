Arabian Centres Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arabian Centres Company Registered hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.79 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Arabian Centres Company Registered 0.970 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 611.1 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 554.8 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch