Arab Sea Information Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Arab Sea Information Systems hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Arab Sea Information Systems mit einem Umsatz von insgesamt 14.3 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 42.81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch