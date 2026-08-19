Arab Orient Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arab Orient Insurance hat am 16.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.07 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arab Orient Insurance 0.140 JOD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arab Orient Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42.1 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 38.1 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch