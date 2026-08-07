Arab Orient Insurance Company legte Quartalsergebnis vor

Arab Orient Insurance Company hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 40.09 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arab Orient Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 37.55 AED in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.49 Prozent auf 2.76 Milliarden AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch