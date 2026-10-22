Arab National Bank Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Arab National Bank Bearer hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.68 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.640 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.54 Prozent auf 4.19 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.63 Milliarden SAR gelegen.

Redaktion finanzen.ch