Arab Islamic Bank gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Arab Islamic Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Arab Islamic Bank mit einem Umsatz von insgesamt 22.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2.83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch