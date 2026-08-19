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19.08.2026 06:37:00
Arab Islamic Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Arab Islamic Bank lud am 16.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 23.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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